鴻海出售通訊專利予夏普 交易金額近8億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-19 19:14
鴻海 (2317-TW) 今 (19) 日公告，子公司 FG INNOVATION COMPANY LIMITED 公告處分專利權及專門技術予關係企業夏普，交易金額 2400 萬美元(約新台幣 7.9 億元)。
鴻海則表示，此次處分無形資產，主要是活化資產，落實技術研發成果；夏普表示，此次取得 4G/5G SEP2 等電信通訊專利，將有利於日後管理營運資源，提升獲利表現，未來將藉由本專利加速智慧財產權能量。
夏普進一步說明，透過取得專利增強收入的能力，同時降低營運成本，強化無線通信技術，以及與網路相關的基礎技術標準專利，是創造新市場、確保業務優勢的重要經營策略工具之一。
夏普表示，公司向來致力於提供領先業界的移動設備，並在過去 20 多年中積極進行 W-CDMA、LTE、LTE-Advanced 和 5G 等無線通信技術與網絡的研發和專利申請，目前在全球 50 多個國家擁有超過 6000 項關鍵專利。
夏普 6 月下旬召開股東會和董事會之後，通過由鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長一職，藉此加深與鴻海的合作、進一步加快業務發展速度，打造值得信賴的日本品牌「SHARP」。
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