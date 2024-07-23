北北基明停班停課 台北股匯期休市一天 24檔個股除權息順延
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-23 20:34
證券交易所今 (23) 日晚間表示，由於凱米颱風來襲，台北市政府宣布全體公教機關停止上班，因此，明 (24) 日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理，匯市同步休市一天。
期貨交易所也宣布，集中交易市場休市一日，(包含一般交易時段及盤後交易時段)，店頭集中結算業務暫停營業乙日。
受到放颱風假的影響，除了投資人交割順延 1 天，原定明天要除權息 24 檔個股也順延 1 天除權息。
24 日除權息的個股有有味全、士電、中化生、科妍、燁輝、雄順、三陽工業、聯邦銀、王道銀行、華立、昇陽、鈊象、台勝科、達邁、健樁、遠雄港、亞通、良維、信實、穩得、雲豹能源、湧盛、雄順、利百景。
期交所進一步指出，7 月第 4 週到期結算之臺指選擇權及小型臺指期貨契約，其最後交易日及最後結算日順延至最近之次一營業日。
截至 7 月 23 日晚間 8 點半，已經宣布停班課的縣市，分別為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、宜蘭縣，最新公告以地方政府為準。
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