鴻海研究院舉辦「AI NExT Forum」 首度揭露集團三大平台AI運用階段成果

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-23 20:17

鴻海 (2317-TW) 研究院今 (23) 日舉辦「AI NExT Forum」，探討議題從 AI 轉變到 2.0 時代的變化，到效率與能耗對生成式 AI 發展的瓶頸，企業規模將由運算力重新定義等，論壇中鴻海也首次對外同步揭露集團三大平台在 AI 運用的階段性成果。

鴻海研究院諮詢委員李開復開場時表示，生成式 AI 已經進入 AI 2.0 時代，並將重新定義產業智慧化，已經從 AI 1.0 時代的單一任務 AI，演進成透過全球的數據及多模態訓練的模型，而從 AI 到 AI+ 人類與大型語言的協作將對產業帶來嶄新機會。

針對業界關注鴻海如何運用生成式 AI 加速智慧製造、智慧電動車及智慧城市的應用，在此次論壇中，鴻海研究院也攜手集團三大平台對外分享目前階段性研究成果與創新應用。

鴻海研究院表示，在 AI 與自動駕駛領域投入大量人力，從基礎模型以及算法核心精進技術，研發成果受到世界級的肯定，終極目標是以多模態語言模型做為三大平台的基礎模型，支撐集團內部各式應用。

鴻海研究院與香港城市大學合作提出的用於自駕算法閉環測試的智能模擬代理器 (BehaviorGPT)，模擬自動駕駛系統中的代理行為，通過虛擬仿真環境快速且安全地評估規劃模組能力 ，可協助更高階自駕算法的發展。

此外，鴻海也利用 NVIDIA 的車用運算平台，以 AI 的能力，即時分析用路環境畫面，可應用到導航輔助駕駛系統上，即使是面對路上不常見的目標，如不規則型態的車輛、各種姿態的行人、道路邊施工、分隔島、圍籬等元素，在不同的使用環境、不同的天氣限制下，車用 AI 都可以有所對應，更加確保駕駛、乘客、行人的安全。

智慧製造領域上，鴻海以 MFG AI 與 GenAI 先進技術為核心構建的創新應用，打造跨世代的 AI 智慧工廠；MFG AI 與 GenAI 技術在鴻海 AI 智慧工廠中的深度融合，將幫助鴻海實現個性化定制與大規模生產的完美結合，為全球客戶提供更優質的服務和產品。

另外，智慧城市平台方面，鴻海展示 CityGPT 生成式 AI 的成果，鴻海憑藉 50 年的軟硬體整合實力，將在智慧城市裡擔任頂層整合商，致力於解決城市資訊孤島的問題，建設一個跨領域的神經中樞平臺，為城市民眾、企業與政府機構提供智慧服務。

鴻海表示，未來將以軟體帶動硬體，推動智慧城市產業鏈，迎接生成式 AI 浪潮。其智慧化方案包括 CityGPT 平臺和智慧應用，以及電動車智慧設備和算力中心的硬體代工。鴻海致力於通過 GenAI 平台互動，分享商業利益，帶動中小業者與在地商家，形成共贏的產業生態圈。