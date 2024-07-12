鴻海科技日10/8-9登場 擴大舉辦科普論壇

鴻海 (2317-TW) 科技日 Hon Hai Tech Day 24（HHTD24）今年將於 10 月 8、9 日連續兩天在台北南港展覽館一館舉行，今年首度舉辦二天，活動第二天將擴大舉辦科普論壇。



鴻海表示，HHTD 自 2020 年開始舉辦，迄今已邁入第五年，去年把集團 3+3 發展策略融入了智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台，今年除了有全新的智慧電動車解決方案，展現科技創新的速度外，也會說明集團如何將 AI 的應用導入三大智慧平台。