鴻海科技日10/8-9登場 擴大舉辦科普論壇
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-12 20:53
鴻海 (2317-TW) 科技日 Hon Hai Tech Day 24（HHTD24）今年將於 10 月 8、9 日連續兩天在台北南港展覽館一館舉行，今年首度舉辦二天，活動第二天將擴大舉辦科普論壇。
鴻海表示，HHTD 自 2020 年開始舉辦，迄今已邁入第五年，去年把集團 3+3 發展策略融入了智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台，今年除了有全新的智慧電動車解決方案，展現科技創新的速度外，也會說明集團如何將 AI 的應用導入三大智慧平台。
同時，鴻海將舉辦多場專業論壇，涵蓋科普技術、智慧製造、智慧電動車、智慧城市、數位健康及鴻海研究院 NExT Forum 等多個領域，讓與會者感受運用 AI 科技 Accelerating Imagination 的震撼。
HHTD24，除了各大主題分論壇外，現場還會展示最先進的平台應用。此外，活動第二天擴大舉辦科普論壇，提供更多元豐富的科學新知，在這場鴻海年度科技盛會中，與會者將可感受創新速度與科技領先的成果。
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