〈台股盤後〉摔多重就彈多高 創史上第2大漲點614點 收22871最高點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-23 14:12

台股今 (23) 日隨美科技股展開反彈，在台積電尾盤大單拉抬下，大漲 614.85 點或 2.76%，收在今日最高 22871.84 點，創收盤第二大漲點，並將昨日跌點 612.12 點失土全數收復，成交金額 3939 億元。

台股今年在 2/15 和 4/24 的漲點分別達 548 和 532 點，漲點擠上史上前十大排名，今天漲點 614.85 點，僅次於 2021 年 5/18 締造的 792.02 點史上最大漲點紀錄。

台積電今日最後一盤在 6369 張大單敲進下，漲幅擴大至 4.26%，上漲 40 元收 979 元，也帶動指數最後一盤拉抬近 80 點；鴻海則漲 4.68%，收 201.5 元，重返「郭董退休價」200 元之上，聯發科、台達電等也漲逾 4%。

另外，廣達漲 3%、聯電漲 2%、奇鋐、台光電等漲逾 5%、健鼎漲 3%；電子千金股也漲多跌少，嘉澤、健策漲 6%、旭隼也漲逾半根停板，川湖漲 4%、世芯 - KY 漲 2%，大立光、緯穎均收紅，但祥碩、創意收黑。

傳產方面，重電族群強勢反彈，華城大漲 8% 重返 900 元之上，士電、大同也有約 4% 的漲幅，中興電漲 3%；航運族群走揚，航空雙雄華航、長榮航，以及貨櫃三雄萬海、陽明、長榮均有 3-4% 漲幅；另外，潤泰新大漲近 7%。