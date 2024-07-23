宏碁營運長高樹國：台灣產業要占到好位置 商用AI是關鍵
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-23 18:47
電腦品牌廠宏碁 (2353-TW) 營運長高樹國今 (23) 日出席產業座談會，高樹國認為，台灣產業要在這一波 AI 浪潮中占到好位置、好地方，比起 AI 在消費者的應用，商用 AI 更是關鍵，更直言如果企業不用 AI，可能被競爭對手超越。
高樹國今天出席由台北市電腦公會主辦的「迎向 AI 新時代 從 COMPUTEX 看台灣資通訊產業的下一步」產業座談記者會。高樹國於會中提到 AI 對生態系的影響，可以從消費面及商用面討論，其中，特別點出商用 AI 的重要性，強調如果企業不用 AI，有可能被競爭對手超越。
高樹國進一步表示，從企業的角度來看，AI 的出現對商用來說有如「雪中送炭的炭」，而消費端的 AI 則是「錦上添花」。
高樹國指出，台灣科技業的主要收入來源為硬體，如散熱、SSD 等，需思考接下來如何讓商用 AI 不只是靠硬體，長久之計還是需要有創新的應用與軟體。高樹國強調，AI 對消費端而言是加分，但企業不用 AI 就麻煩大了。
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