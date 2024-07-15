宏碁旗下海柏特花東服務中心落成 營收再添新動能

宏碁 ( 2353-TW ) 旗下子公司海柏特 ( 6884-TW ) 主要提供 3C 產品的售後服務，花東服務中心將於明 (16) 日落成，當地民眾可以就近送修產品。宏碁指出，海柏特上半年營收達 5.66 億元，年增超過 2 成，期盼新落成的花東服務中心，為營收增添新的成長動能。

海柏特主要提供 3C 產品的售後服務，花東服務中心落成後，可供當地民眾就近在門市送修產品，同時也能購買享有海柏特保固計畫 (HSN Warranty) 的商品。

海柏特目前已經獲得超過 40 家國際品牌檢測、維修以及運維的授權，服務的品項包含電腦、手機、印表機，以及家電等，現在更針對部分沒有保固的二手商品，進一步推出海柏特保固計畫，免費提供消費者多達半年的保固期。