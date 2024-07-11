宏碁個人電腦市占Q2季增逾2成 位居全球前五名

電腦品牌廠宏碁 ( 2353-TW ) 指出，根據最新市調資料顯示，宏碁個人電腦第二季的市占率達 6.8%，較第一季成長超過 2 成，市占率也位居全球前五名。此外，第二季也較去年同期成長，顯現宏碁在全球出貨的動能強勁。

宏碁旗下個人電腦產品線包含電競、商務、教育與環保等領域，為使用者提供符合多元生活型態的解決方案，滿足各種不同的需求。此外，隨著生成式 AI 落地，宏碁也逐步將 AI 導入產品中，旗下首款 Copilot+ PC Swift 14 AI，便支援一系列優化的 AI 功能，透過新升級的電腦智慧功能，提高處理事務的效率。