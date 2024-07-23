萬達寵物擬8/14以每股68元掛牌 7/25-29上櫃前競拍投標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 16:30

從事寵物食品及用品銷售及寵物美容服務的萬達寵物 (6968-TW)，上櫃申請案已獲 OTC 通過，預計在 8 月 14 日上櫃掛牌交易， 萬達寵物為配合上櫃前公開承銷，將於 7 月 25- 29 日展開競價拍賣投標。競拍總張數 2,686 張，競拍底價為 53.97 元，承銷價暫定 68 元。將於 7 月 31 日開標。

萬達寵物全台門市布點在六都及花蓮，已達 117 家實體門市，萬達寵物執行長李俊廣也樂觀看待萬達寵物未來營運成長，目標展店數達 250 間。萬達寵物 2024 第一季營收 7.1 億元，毛利率爲 40.92%，年減 0.34 個百分點，稅後純益 3689 萬元，年增 15.29%，每股純益爲 0.92 元。

萬達寵物 2024 年 6 月營收 2.26 億元，月減 2.6%，年增 11.15%，2024 年 1-6 月營收 13.95 億元，年增 13.24%。同時，萬達寵物 2024 年第二季營收 6.86 億元，季減 3.36%，年增 10.82%。同時，以萬達寵物過去經營經驗來看，大抵暑假爲營運的淡季，主要是進入暑期炎熱，萌寵吃的少、用品也消費少，至於進入秋冬季以至翌年春節，則屬消費的旺季。

萬達寵物成立於 2011 年，主要提供寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務。2023 年營收占比為食品（70.71%）、用品（23.42%）、美容（5.87%）。

寵物公園全台門市已達 117 家。(鉅亨網記者張欽發攝)