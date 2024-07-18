宏碁切入氫能領域搶商機 力拚今年有新進展
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-18 17:35
電腦品牌廠宏碁 (2353-TW) 切入氫能領域搶商機，董事長陳俊聖首度透露，目前集團正在研究如何切入氫能市場，力拚今年能有新進展。不過陳俊聖表示，宏碁偏向投資不會發電，且不會從台灣開始，預計會從電價高的地區做起。
陳俊聖表示，氫能發電屬於製程技術 (process technology)，不像石化產業是挖出來燃燒，合成氫可以直接發電。陳俊聖認為，台灣在製程技術方面很有優勢，加上氫能沒有污染，只要能降低成本，氫能產業有滿好的發展機會。
陳俊聖提到，宏碁目前正在研究氫能產業，並思考從哪個面向切入氫能市場，不過宏碁偏向投資，而非發電，目前也已與幾家外部公司洽談當中。
至於何時可以發酵，陳俊聖則說，因為這屬於製程技術，包含做碼頭的、做運送的等不同領域，因此仍在研究投資對象，不過力拚今年能有新進展。陳俊聖更說「我們一旦決定會做，就會拿出真金白銀來做。」
陳俊聖補充，由於台灣電價相對低廉，因此初期市場不會從台灣做起，而是選擇電價較高的地區。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP