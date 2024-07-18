宏碁切入氫能領域搶商機 力拚今年有新進展

陳俊聖表示，氫能發電屬於製程技術 (process technology)，不像石化產業是挖出來燃燒，合成氫可以直接發電。陳俊聖認為，台灣在製程技術方面很有優勢，加上氫能沒有污染，只要能降低成本，氫能產業有滿好的發展機會。