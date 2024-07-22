因應當地政府城市規劃 立隆電處分蘇州廠房獲利約2.6億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-22 21:15
鋁質電容廠立隆電 (2472-TW) 今 (22) 日公告，子公司立隆電子 (蘇州) 因應當地政府單位城市規劃及城市管理需要，處分土地使用權及廠房，預計處分利益約人民幣 5861.2 萬元 (約新台幣 2.6 億元)。
立隆電子 (蘇州) 此次處分中國江蘇省吳江經濟區松陵鎮中山北路 1220 號的土地使用權面積 4.82 萬平方米、房屋建築面積 4.65 萬平方米，交易總金額人民幣 1.36 億元 (約新台幣 6.15 億元)。
而此次交易相對人為吳江經濟技術開發區管委會，對此，立隆電說明，主要是因應當地政府單位城市規劃及城市管理需要，因此處分土地使用權及建物予政府單位，後續遷廠仍有費用產生，實際損益待會計師核定。
立隆電另一子公司立隆電子科技 (蘇州) 新廠於去年第四季啟用，據了解，該廠為立隆電在中國的第 3 座廠房，也是目前最大的廠房，年產能 44.4 億顆電容，主攻車用市場，立隆電在惠州也設有生產基地。
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