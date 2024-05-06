誰最ESG？櫃買中心攜手證交所建ESG數位平台上線 永續資訊全揭露

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-06 10:41

政府挺 ESG 的腳步越來越快，因應各界對永續資訊日益重視，櫃買中心與臺灣證券交易所共同建置之 ESG 數位平台今（6）日正式上線，該平台將上市櫃公司應申報之 ESG 資訊統籌，以一致性且具可比較性之格式進行申報，協助公司提升永續資訊揭露之作業效率。

本次上線功能包括「企業 ESG 資訊揭露」、「永續報告書」、「溫室氣體排放及減量資訊」及「永續經濟活動問卷」等申報作業，分別說明如下：

1.「企業 ESG 資訊揭露」：上市櫃公司原於每年 6 月底前申報之企業環境、社會及公司治理 (ESG) 資訊，將透過 ESG 數位平台的新介面進行申報，ESG 指標內容除原有 29 項外，亦整合年報及永續報告書應揭露之內容，及鼓勵企業揭露重要產業別之永續指標，ESG 指標因而擴增至 97 項，以提升資訊透明度。

2.「永續報告書」：食品 (含餐飲收入 50% 以上者)、化工、金融保險及資本額 20 億元以上之上市櫃公司，依現行規定須於每年 8 月底前申報之永續報告書，今年起將透過 ESG 數位平台進行申報。另配合 114 年起擴大為全體上市櫃公司均需編製及申報永續報告書，ESG 數位平台將於 114 年推出第 2 階段「輔助產製永續報告書功能」，輔助全體上市櫃公司於輸入相關 ESG 指標後即可產製永續報告書初稿，以科技協助公司提升效率。

3.「溫室氣體排放及減量資訊」：配合公開發行公司年報應行記載事項準則等規定，採分階段時程推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，第一階段之公司（資本額 100 億元以上及鋼鐵、水泥業）應於 114 年起揭露相關資訊，本次該平台亦同步新增相關申報功能，供企業提前自願揭露。

4.「永續經濟活動問卷」：鑑於金管會於 111 年 12 月公告「永續經濟活動認定參考指引」，鼓勵上市櫃公司檢視營運之主要經濟活動是否符合永續。ESG 數位平台亦提供申報介面，上市櫃公司得自願進行永續經濟活動的問卷申報並揭露於公開資訊觀測站，協助企業永續發展及減碳轉型，並鼓勵金融業將資金導引至永續經濟活動。

為使上市櫃公司充分了解 ESG 數位平台之功能，櫃買中心網站已上傳 ESG 數位平台之宣導簡報與影片，請至櫃買中心網站 > 發行人 ESG > 問答集與參考資料項下查詢。