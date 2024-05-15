櫃買中心：經營策略改變 7家上櫃公司自 6/3 調整產業類別
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-15 11:56
櫃買中心今 (15) 日表示，經檢核 112 年度財務報告，共有進泰 (3465-TW)、皇家(4744-TW)、福格(4712-TW)、新門(5432-TW)、瑞築(6198-TW)、偉康(6865-TW) 及翔名 (8091-TW) 等 7 家上櫃公司依規定調整產業類別，並自 113 年 6 月 3 日起生效實施。
櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報之年度財務報告、透過簽證會計師對合併營業收入之檢查，了解公司所營業務性質改變或經營策略調整，以定期檢視上櫃公司，是否應調整適當之產業類別。
本次調整產業類別的上櫃公司如下：
1. 進泰電子科技股份有限公司 (3465-TW) 由「電子零組件業」調整為「其他電子業」。
2. 皇家國際美食股份有限公司 (4419-TW) 由「紡織纖維」調整為「觀光餐旅」。
3. 福格創新股份有限公司 (4712-TW) 由「食品工業」調整為「其他」。
4. 新門科技股份有限公司 (5432-TW) 由「光電業」調整為「綠能環保」。
5. 瑞築建設股份有限公司 (6198-TW) 由「半導體業」調整為「建材營造」。
6. 偉康科技股份有限公司 (6865-TW) 由「資訊服務業」調整為「數位雲端」。
7. 翔名科技股份有限公司 (8091-TW) 由「電子零組件業」調整為「半導體業」。
請投資人注意，上開公司之證券代號不予變更，仍維持原證券代號。
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