櫃買中心：經營策略改變 7家上櫃公司自 6/3 調整產業類別

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-15 11:56

櫃買中心今 (15) 日表示，經檢核 112 年度財務報告，共有進泰 (3465-TW)、皇家(4744-TW)、福格(4712-TW)、新門(5432-TW)、瑞築(6198-TW)、偉康(6865-TW) 及翔名 (8091-TW) 等 7 家上櫃公司依規定調整產業類別，並自 113 年 6 月 3 日起生效實施。

櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報之年度財務報告、透過簽證會計師對合併營業收入之檢查，了解公司所營業務性質改變或經營策略調整，以定期檢視上櫃公司，是否應調整適當之產業類別。

本次調整產業類別的上櫃公司如下：