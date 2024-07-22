凱基證董座信心喊話 台股長線看好 台積電合理價在千元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-22 16:16
凱基證券董事長許道義今 (22) 日指出，台股長期趨勢是看好，可以說就是強力買進，以本益比 20 倍來看，台股目前比起美股屬相對便宜，更認為，台積電 (2330-TW) 股價應該是在 1000 元才合理。
許道義認為，以這二年的企業獲利來看台股，目前台股位置的本益比頂多 20 倍，相對國際股市便宜。
而對於左右台股走勢劇烈的護國神山台積電，許道義也指出，台積電股價已低於標準，以本益比 20 倍來估算，應該落在千元左右才合理。
凱基證券今日宣布與瑞銀集團 (UBS Group AG) 旗下子公司 UBS Partner 建立戰略合作夥伴關係，將推出先進且具雲端技術的自動化投資組合管理工具「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃和資產配置服務，為台灣財管市場開啟全新篇章。
凱基證說明，透過「理財規劃系統」技術平台，理財顧問將可自動化地檢視客戶投資組合狀況、控管風險，並根據每位客戶的偏好製作專屬的資產規劃書，若出現投組過度偏移情形或全球市況發生變動時，理財顧問也可即時通知客戶進行再平衡、確保資產配置的黃金效率和比例。
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