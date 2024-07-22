凱基證董座信心喊話 台股長線看好 台積電合理價在千元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-22 16:16

凱基證券董事長許道義今 (22) 日指出，台股長期趨勢是看好，可以說就是強力買進，以本益比 20 倍來看，台股目前比起美股屬相對便宜，更認為，台積電 (2330-TW) 股價應該是在 1000 元才合理。

許道義認為，以這二年的企業獲利來看台股，目前台股位置的本益比頂多 20 倍，相對國際股市便宜。

而對於左右台股走勢劇烈的護國神山台積電，許道義也指出，台積電股價已低於標準，以本益比 20 倍來估算，應該落在千元左右才合理。