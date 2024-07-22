中國央行宣布 1年期、5年期LPR調降10個基點
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 09:22
中國人民銀行（央行）周一（22 日）宣布，分別把 1 年期和 5 年期貸款市場報價利率（LPR）下調 10 個基點至 3.35% 和 3.85%。
據《財聯社》報導，中國央行授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.35%，5 年期以上 LPR 為 3.85%，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。
以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次央行調低 LPR 10 個基點，借款者月供將因此減少 57.3 元，累積 30 年月供減少 2.1 萬元。
央行並宣布，為加強預期管理，促進 LPR 發布時間與金融市場運行時間更好銜接，自即日起將 LPR 發布時間由每月 20 日（遇節假日順延）上午 9:15 調整為 9：00。
中國央行周一稍早也發布公開市場業務公告，表示為強化公開市場操作機制，即日起公開市場 7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。
此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。
據《證券時報》報導，接近央行人士說，7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，明示公開市場操作利率，有利於強化 7 天期逆回購利率的政策屬性。
該人士指出，央行把 7 天期逆回購操作利率下調 10 個基點，有利於加大金融支持實體經濟力道，但此舉不代表打開長債殖利率下行空間。
權威專家表示，政策利率下調，預期將透過金融市場逐步傳導至實體經濟，降低綜合融資成本，鞏固經濟回升態勢，打破長債殖利率下行與預期轉弱的負向循環。
中國國家統計局公布的數據顯示，第 2 季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長 4.7%，成長力道不如第 1 季，且居民消費恢復較為疲軟。
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