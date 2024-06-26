傳奇投資人羅傑斯示警：烏克蘭衝突正拖慢歐盟的經濟發展

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:09

美國著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 最新表示，俄烏戰爭持續正拖慢歐洲國家的經濟發展，部分國家將不會像以前繁榮，歐盟跟歐元也面臨解體跟崩潰的威脅。未來幾年全球經濟面臨的問題不僅影響歐洲，還會影響世界其他地區。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，根據羅傑斯的評估，歐洲的問題恐導致一些國家像英國那樣希望脫離歐盟。

國際貨幣基金 (IMF) 上月初表示，歐元區的經濟正逐步從新冠疫情措施、俄國天然氣供應削減及烏克蘭衝突的後果中復甦，但歐元區人口老化和生產力低迷給歐元區經濟帶來風險。

IMF 警告，地緣政治緊張局勢、貿易爭端和扭曲性產業政策的加劇，恐讓貿易高度開放地區的經濟前景和決策環境更加複雜。

羅傑斯則認為，未來幾年全球經濟面臨的問題不僅影響歐洲，還會影響世界其他地區。

不過他認為非洲經濟將迎來高速發展，因全球都需要該大陸的資源。「很多國家都在更努力地與非洲開展合作，尤其是中國和俄羅斯。非洲情況會更加好轉，所有國家都需要資源。目前很多國家再次希望向非洲投資，與非洲進行貿易。」

擁有「商品大王」之稱的羅傑斯日前也表示自己正在遠離美股，並在跌深市場中尋找機會，並稱自己仍保留俄羅斯的有價證券，並期待俄烏戰爭平息後能重啟交易活動。