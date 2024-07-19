樂觀降息預期、類股輪動加快都有利美股 此時多元佈局最吃香

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-19 19:28

本週美股類股輪動加速，加上半導體業傳多項利空，大盤指數表現分歧。目前市場樂觀認為 9 月、11 月、12 月均有望降息，並有利美股中長期表現。富蘭克林證券投顧表示，長遠來看，類股輪動加快，更多類股及中小型股後市看好，市場廣度會恢復健康水準，多元化投資組合在未來 12-18 個月內，應會跑贏大盤。

美國前總統川普日前在造勢活動上遭遇刺殺未遂事件，隨後各界認為川普當選機率上升，帶動川普交易回歸，貿易保護受惠者、加密貨幣等概念股走揚，但乾淨能源領域下跌，另方面，半導體類股也承壓，除了因川普提及台灣應對美國軍事協助付費外，拜登再次加強對中國的半導體限制也帶來影響，通週來看，美股正出現類股輪動加速現象，資金從成長股流向價值股領域，也讓大盤指數表現分歧。



本週史坦普 500 11 大類股漲跌互見，能源、金融等價值股領漲，科技、通訊服務等成長股領跌。近一週美股類股輪動加快，並由半導體類股領跌，富蘭克林證券投顧認為原因有三：

(1) 拜登政府考慮要求日本、荷蘭半導體商加強限制與中國的晶片貿易，

(2) 艾司摩爾 (ASML) 預計本季營收 70 億歐元，不如預期，

(3) 川普稱台灣應對美國軍事協助付費，拖累半導體領域投資信心，台積電雖財報和財測優於預期，但 ADR 仍下跌 8.26%，不過，格羅方德、Intel 逆勢上漲 7.18%、1.1%，因川普抨擊台積電搶走生意，投資人認為這將為格羅方德、Intel 帶來機會，

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特 · 葛拉瑟指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到 1970 年代以來最高水準，目前，市值前五大股票佔史坦普 500 指數的 27%，市值前 10 大股票佔 37%，不過，市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，多元化投資組合在未來 12-18 個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國通膨持續降溫，加上近期就業市場亦開始趨緩，讓聯準會更有理由降息，根據芝商所 FedWatch 最新數據 (7/19)，目前市場樂觀認為 9 月、11 月、12 月均有望降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。

在題材上，隨 AI 觸角逐漸從雲端走向終端，除了巨大 AI 晶片需求外，AI 在各種終端項目的應用也愈來愈受矚目，此將在長期下為 AI 領域提供強勁需求並惠及相關領域，事實上，最具 AI 題材的通訊服務、科技等成長股也是 2024 年史坦普 500 指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，故如果短線出現回檔修正，反而提供逢低進場或定期定額介入的機會。