美股殺聲震天 法人：非理性下殺 可伺機承接錯殺股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 13:43

那斯達克指數周三重挫 2.77%，那斯達克 100 指數大跌 2.94%，創下 2022 年 12 月以來單日最大跌幅，費城半導體指數更是重挫 6.81%，其他標普 500 指數、羅素 2000 小型股指數亦皆跌超過 1%。不過，道瓊指數連 6 漲，續創歷史新高。

近一週，股市走勢隨著美國總統候選人川普發言而波動，加上半導體設備巨頭 ASML 公布財報與財測後大跌，加劇市場不安情緒，美股指數出現較大修正，跌幅集中在今年以來漲多的科技股，尤其以 AI 主題、半導體股票跌幅較深。

然而，觀察昨日盤勢，儘管指數大跌，但是 S&P500 的 11 大類股中，必需品消費、能源、金融等 6 大類股卻是以上漲作收，漲多個股修正的同時，本益比較低的股票開始受到青睞，顯示市場並非全面轉向悲觀，而是資金出現輪動，可見昨日的下跌並非市場整體轉空的訊號。

此外，川普可能當選的氛圍正在上升，儘管川普的貿易保護主義可能帶來市場波動，但是降稅、產業政策開放等題材也有機會支撐企業獲利改善。整體而言，景氣復甦、企業獲利增長等基本面因素仍有望支撐牛市延續；後續如市場廣度能持續打開，整體股市上漲趨勢也將更健康，短線上出現修正，應被視為加碼好時機。