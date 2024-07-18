美股殺聲震天 法人：非理性下殺 可伺機承接錯殺股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 13:43
美股周三殺聲震天，川普言論震撼全球，加上 ASML (ASML-US) 公布財報及財測，在在加劇市場不安情緒，不過，凱基投信表示，目前聯準會降息的時間點愈來愈明確，一旦降息啟動，可望帶動景氣持續復甦，進而支撐風險性資產表現。對於近期市場的非理性下殺，凱基投信認為，可伺機承接被錯殺個股，靜待市場恢復穩定。
那斯達克指數周三重挫 2.77%，那斯達克 100 指數大跌 2.94%，創下 2022 年 12 月以來單日最大跌幅，費城半導體指數更是重挫 6.81%，其他標普 500 指數、羅素 2000 小型股指數亦皆跌超過 1%。不過，道瓊指數連 6 漲，續創歷史新高。
近一週，股市走勢隨著美國總統候選人川普發言而波動，加上半導體設備巨頭 ASML 公布財報與財測後大跌，加劇市場不安情緒，美股指數出現較大修正，跌幅集中在今年以來漲多的科技股，尤其以 AI 主題、半導體股票跌幅較深。
然而，觀察昨日盤勢，儘管指數大跌，但是 S&P500 的 11 大類股中，必需品消費、能源、金融等 6 大類股卻是以上漲作收，漲多個股修正的同時，本益比較低的股票開始受到青睞，顯示市場並非全面轉向悲觀，而是資金出現輪動，可見昨日的下跌並非市場整體轉空的訊號。
此外，川普可能當選的氛圍正在上升，儘管川普的貿易保護主義可能帶來市場波動，但是降稅、產業政策開放等題材也有機會支撐企業獲利改善。整體而言，景氣復甦、企業獲利增長等基本面因素仍有望支撐牛市延續；後續如市場廣度能持續打開，整體股市上漲趨勢也將更健康，短線上出現修正，應被視為加碼好時機。
投資方向上，凱基投信建議，以獲利增長、高品質的股票作為核心布局，受惠景氣復甦的低本益比循環性類股也將有表現機會；短線跌幅較深的科技股，經過去年庫存去化，加上終端應用將對 NB/PC、Mobile 帶來新的商機，企業基本面將持續轉強。
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