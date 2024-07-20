小盤股沒翻身 只是降息前景投機交易 買黃金才穩妥！

鉅亨網編譯許家華 2024-07-20 08:55

降息前景 小盤股活水？

自放緩的 6 月消費者物價指數 (CPI) 公布以來，根據芝商所 FedWatch 工具，聯邦基金期貨市場對 Fed 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性拉升到 97%，且根據期貨定價，到 12 月再降息一次也是板上釘釘。

降息帶來更便宜的資金，這樣的前景讓小盤股出現活力。根據德意志銀行 7 月 17 日的研究報告，小盤股基準的羅素 2000 指數 (RUT-US) 在短短 5 個交易日內飆升 11.5%，這是除 2020 年新冠疫情動盪期間的漲幅之外，10 年來最大漲幅。與此同時，科技七雄下跌 2.7%，創下自 2015 年彭博數據開始追蹤科技七雄以來，羅素 2000 指數與科技巨頭之間的最大差距。

小盤股真的表現不佳 經濟環境也不利

然而，羅素 2000 指數長期表現不佳並非錯怪這些小盤股。加拿大投資研究公司 BCA Research 報告曾言：「只有最差的公司才會留在小盤股領域。」最好的新公司不需要上市，因為它們由創投和私募股權投資，而創投和私募股權又由私人信貸提供資金。《Grant’s 利率觀察家》投資報告指出，在羅素 2000 指數成分股中，有 42% 企業過去 12 個月公布虧損。

這意味著，市場上只剩下最不具競爭力的公司，這對於尋求穩定增長的投資者來說並非理想選擇。

其次，當前的經濟環境也不利於小盤股的表現。雖然市場對 Fed 降息的預期使得小盤股短期內受到刺激，但經濟學家指出，過早降息可能對經濟造成負面影響。瑞穗證券經濟學家 Steven Ricchiuto 和 Alex Pelle 認為，當前的勞動市場仍然健康，失業率維持在 4.1% 左右，這使得降息的必要性受到質疑。

熊市恐至 黃金是不明確時期更好的選擇

一名堅持匿名的市場觀察家認為，小型股的輪動是多頭市場後期的指標，而不是新一輪上漲的開始。