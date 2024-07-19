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鉅亨速報

盤後速報 - 進泰電子(3465)次交易(22)日除息1元，參考價67.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

進泰電子(3465-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為67.0元，相較今日收盤價68.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.47%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 68.00 1.0 1.47% 0.0
2023/11/30 68.5 2.0 2.92% 0.0
2023/07/12 89.6 2.0 2.23% 0.0
2022/09/29 94.2 2.0 2.12% 0.0
2022/04/01 150.0 4.5 3.0% 0.0

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