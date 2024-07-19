盤後速報 - 允強(2034)下週(7月26日)除息1元，預估參考價24.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
允強(2034-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月19日)收盤價25.40元計算，預估參考價為24.4元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
允強(2034-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼捲(板)裁切及買賣。不銹鋼焊接鋼管之製造加工及買賣。不銹鋼角鋼,扁鐵及槽鐵等之製造加工及買賣。近5日股價上漲0.79%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/26
|25.40
|1.0
|3.94%
|0.0
|2023/07/20
|29.05
|1.49591
|5.15%
|0.0
|2022/07/19
|27.4
|1.4976
|5.47%
|0.0
|2021/10/05
|35.9
|1.475
|4.11%
|0.0
|2020/07/15
|25.5
|1.5
|5.88%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 東研信超(6840)次交易(22)日除權1元，參考價75.55元
- 盤後速報 - 洋基工程(6691)次交易(22)日除權息18元，參考價332.08元
- 盤後速報 - 穎崴(6515)次交易(22)日除息11元，參考價968.0元
- 盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(22)日除息37.5元，參考價1732.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇