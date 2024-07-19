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鉅亨速報

盤後速報 - 允強(2034)下週(7月26日)除息1元，預估參考價24.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

允強(2034-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月19日)收盤價25.40元計算，預估參考價為24.4元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

允強(2034-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼捲(板)裁切及買賣。不銹鋼焊接鋼管之製造加工及買賣。不銹鋼角鋼,扁鐵及槽鐵等之製造加工及買賣。近5日股價上漲0.79%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/26 25.40 1.0 3.94% 0.0
2023/07/20 29.05 1.49591 5.15% 0.0
2022/07/19 27.4 1.4976 5.47% 0.0
2021/10/05 35.9 1.475 4.11% 0.0
2020/07/15 25.5 1.5 5.88% 0.0

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集中市場加權指數22869.26-2.26%
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