【量大強漲股整理】台股震盪加劇，把握哪【四大關鍵】，挖掘潛力股?

鉅亨研報 2024-07-19 17:03

加權指數，今日開低走低，終場下跌 529.21 點，收在 22869.26 點，成交量 5375 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 644.46 億，投信買超 61.6 億，自營商賣超 159.5 億，三大法人合計賣超 742.36 億，其中，投信連 15 買，累計 717.66 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 1.29%，標普 500 指數下跌 0.78%，納指下跌 0.7%，費半上漲 0.51%，美國上周初領失業金人數 24.3 萬，高於預期 22.9 萬，前值 22.3 萬，美國上周續領失業金人數 186.7 萬，高於預期 186 萬，前值 184.7 萬，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比指出，聯準會可能需要盡快降息，以避免近幾個月來一直在降溫的勞動力市場進一步惡化；美國總統拜登三度確診新冠肺炎，儘管症狀輕微，依然增添外界對他健康狀況的憂慮，民主黨高層透露，拜登最快可能本週末退選；AI 晶片龍頭 (NVDA-US) 輝達，上漲 2.63%，收在 121.09 美元，結束連續三天的跌勢；台股方面，加權指數，今日開低走低，終場下跌 529.21 點，收在 22869.26 點，雖然指數下跌，甚至跌破月線大關

，但目前下檔季線上揚，投信持續買超，累積連 15 買，更顯示出本波的殺盤

是外資賣股的影響，內資持續進場下，盤面上有亮眼表現逆風而上的股票集中在中小型股上，顯示市場資金正加速從權值股轉移到有利多消息的個股，選股重於選市。



權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 3.48%，收在 970 元，隨著需求優於預期，台積電法說會估計，第三季營收將介於 224 億美元到 232 億美元，季增 7.5％至 11.4%，再創歷史新高，毛利率將介於 53.5% 到 55.5% 之間，營益率介於 42.5% 到 44.5%，「雙率」均較上季持續成長；(2317-TW)鴻海，收平盤 204 元，鴻海昨日 ( 7/18 ) 公告，處分榮創能源 985.3 萬股，平均每股價格為 30.57 元，交易金額為 3.01 億元，已實現處分利益為 9,917 萬元，處分目的是實現投資利益；(2454-TW)聯發科，下跌 1.56%，收在 1260 元，第 2 季合併營收 1272 億元，年增 29.6％，昨（17）日宣布，將於 7 月 31 日舉行法說會，公布第 2 季財報和第 3 季營運展望。

(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWos 先進封裝產能供不應求，(2330-TW) 台積電，總裁魏哲家在法說會上提到，CoWos 先進封裝產能持續吃緊，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠，自家產能目標今年翻倍以上成長，明年也會持續努力，收斂供給與需求之間的差距，CoWoS 先進封裝設備族群今天全面上漲，(3131-TW) 弘塑，亮燈漲停，收在 1410 元，(3583-TW) 辛耘，亮燈漲停，收在 420 元，(2467-TW) 志聖，上漲 4.37%，收在 215 元，再創收盤歷史新高。

佳螢一再強調的多元題材股，(4566-TW) 時碩工業，就是逆風而上! 亮燈漲停!

擁有五題材於一身，AI 散熱 + 電動車 + 航太 + 生技 + 機器人，成為逆風而上股票。

多元題材黑馬股 (4566-TW) 時碩工業，逆勢大盤，股價亮燈漲停⊕，收在 112 元，再創歷史新高。佳螢會員領先布局! 又開心地數漲停! 賺鈔票! 通通驗證佳螢冠軍團隊的實力!

(4566-TW) 時碩工業，6 月合併營收 4.2 億，年增 22%，創下同期新高，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，時碩工業股價上漲可期。

(4916-TW) 事欣科，上漲 3.91%，收在 35.9 元，日前成功取得美國國防大訂單，將出貨美國超級士兵的穿戴通訊裝置，訂單金額約 2500 萬美元 (約 8 億台幣)，2024Q2 開始出貨，2024H2 出貨放量，事欣科北美最大生產基地為墨西哥，不僅 2024 年底前加速完成擴產，更積極尋找第 3 座生產基地，迎接未來美國大商機，法人預估，下半年營運將會明顯優於上半年，股價依然擁有上漲空間。

資訊服務概念股近期成為市場焦點，隨著 COMPUTEX 在 6 月大秀台灣硬體實力後，「未來商務展」AI TAIWAN 將於本月 25-27 日開展，資服產業年度盛會「2024 數位應用週」也將接續於 30 日登場，展開 AI 與軟體結合後的新面貌，軟體股預期將會大放異彩；(3029-TW)零壹，上漲 4.11%，收在 114 元，Google 發動史上最大併購，強化資安戰力，零壹有望成為主要受惠者，再加上 (NVDA-US) 輝達 GPU 大賣，持續推升零壹營收，6 月營收 15.93 億，年增 49%，經營團隊有信心，2024 年營收獲利均可達到雙位數的成長。

台股震盪加劇

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師