台泥達航環保船隊比重達8成 運營成本較低長期具優勢

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-19 13:38

台泥 (1101-TW) 旗下達和航運受惠今年以來全球散裝船市場熱絡、運費上漲，上半年營收達近 23 億元，年增 2.7%，公司表示目前環保船佔全船隊 81%，且新式環保船節能減碳等優勢使運營成本相對低，長期可實現更高的經濟效益。

隨著全球永續趨勢高漲，許多國際重要港口可能會限制高耗能及高碳排船隻的進入，環保船隻將具有明顯優勢，不僅能提升競爭力，也可能因應環保特性而享有較低的港口費用或稅收優惠，新式環保船未來將成為租船方的首選。

達和航運表示，公司自 2015 年開始積極汰換舊船，汰換率達 7 成，至今有新式水泥及散裝環保船共 9 艘加入營運，符合國際海事組織新式環保船佔全船隊 81%，優於多數台灣同業。