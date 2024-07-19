〈愛德萬展望〉斥資近2億元打造新總部 容納400名員工

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-07-19 16:47

全球測試設備大廠愛德萬測試 (Advantest) 今 (19) 日舉辦新總部開幕典禮，台灣區董事長暨總經理吳萬錕表示，因應測試需求成長，公司業務不斷擴張，也決定搬遷新總部，並斥資約 2 億元裝潢整修內部，給予員工更好的工作環境，新總部可容納 400 名員工使用。

吳萬錕說，此次擴張考量眾多方案，也委外第三方單位協助評估，除了自地自建外，也在地理位置多番思考，最終選定台元園區，一是園區發展相對成熟，二是鄰近眾多 IC 設計客戶，三是公設豐富、有游泳池等，可以提供員工較高品質的工作環境。

愛德萬測試此次新總部耗費近 1 年時間，打造權狀 2500 坪的空間，斥資金額約 2 億元，內部除了有員工休息區外，也提供訪客與學員等休息區，視野開闊，同時也採自由選擇座位模式，並設置三台按摩椅，效仿美商風格，期望藉此吸引更多人才。