資誠攜手櫃買 為10家AI、ESG新創企業媒合籌資找伯樂

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-19 15:10

為開啟創新公司與專業機構投資人之間對話，助力新創企業籌資，資誠聯合會計師事務所攜手證券櫃檯買賣中心於 17 日共同舉辦「創新 x 永續 創新企業媒合會」，安排 10 家永續 ESG 議題相關之新創團隊進行發表，並邀請多位邀請專業投資人、企業創投參與專場媒合洽談。

證券櫃檯買賣中心總經理李愛玲於開場致詞表示，今年適逢 Taipei Exchange 成立 30 周年，多年來持續透過多層次市場架構與多元輔導資源，致力於扶植創新企業，營造友善籌資環境。在產業生態系完善發展及中介機構共同推動下，臺灣表現相當出色，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）發布的《2024 年世界競爭力年報》，臺灣在 67 個受評比國家中排名第 8 名，其中更在「企業效能」指標排名第 6 名，顯見臺灣具備豐沛的創新發展能量。

李愛玲比喻「千里馬需要伯樂賞識」，透過這次投資媒合會的平台，鏈結專業機構投資人與創新企業，讓「良駒」創新企業有機會獲得「伯樂」投資方關注與資金挹注。期能串接資源並促成合作機會，帶領臺灣新創圈馳騁資本市場。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠致詞表示，臺灣近年在經濟蓬勃發展，歸功於「護國神山」與「護國群山」，其中小企業與新創企業扮演著關鍵角色。而從多年來擔任台北市政府新創顧問的經驗中發現，除了好的商業模式外，新創團隊所面臨的最大挑戰為成功取得資金、專業人才及實驗場域。

資誠多年深耕新創產業，於 2018 年成立資誠創業成長加速器，今年將邁入第 6 年，以「厚創新 X 後加速」核心，已成功輔導近 50 家潛力新創募集達 7 億元投資，估值超過 10 億元，並媒合多項商業合作案，為企業和新創夥伴創造雙贏局面。第六屆的資誠創業成長加速器即將於 7 月 30 日正式啟動，助力新創企業全方位成長。

本次媒合會發表之 10 家新創團隊如下：

永訊智庫股份有限公司專注於將 AI 人工智慧與多年 ESG 產業顧問經驗結合，推出一站式 ESG 智能平台。該平台協助企業高效編制永續報告書，並數位化溫室氣體盤查管理，提升企業永續發展能力。

玩艸植造股份有限公司 「臺灣蒲草田認養計劃」，旨在減塑、保護生態環境及創造農村就業機會，透過種植蒲草吸管並與農民合作創造經濟價值；以水草替換傳統吸管，使減塑無負擔融入生活日常，讓生態與商業達成平衡。

芯符股份有限公司以 AI 的智慧製造打造全球企業的送禮基礎建設，從人才留存、客戶成交到品牌行銷替企業自動化與智慧化商業關係管理，節省大量時間的同時創造可持續性的高營收成長。

金箍棒智慧物業管理顧問股份有限公司推出「房屋包租代管神器」的一站式不動產租賃管理系統，讓物業管理者和房東輕鬆管理租約、房客、房租帳務、修繕點交大小事，大幅提高管理能⼒，並能隨時掌握房客、租期、租金動態。

格園社會企業有限公司結合農業與光電農場，利用光電下方空間，種植高單價香草莢及中草藥，並聘用弱勢族群做為員工，以「農電共生」共善經營模式創造綠金。

海韻智能股份有限公司以輕量級能源管理服務出發，提供企業負擔得起的方案實現能源數位轉型。專利技術的微型電力感測器無需斷電即可快速安裝，Open API 架構能與第三方業者串接共享能源與環境數據等特色，能夠協助企業達成四大效益：節能、節費、用電安全與運營持續不中斷。近期的發展則結合了微水力發電系統，實現創能、能管、雲端維運的一站式綠能服務。

荷米斯娛樂股份有限公司以環境友善為核心，打造環保與展演活動及 SaaS 訂閱服務，致力於透過音樂與藝術達成永續未來理念。

雄材大智材料科技股份有限公司永續環保材料科技，將紡織廢棄物 100% 轉化為高品質的再生塑膠（R-PET）粒子，應用於各種可循環利用的塑膠產品，及製造為適用各種嚴苛環境的環保綠建材（EF Wood），創造嶄新的再生價值。

雲想科技股份有限公司透過影像電子簽章與數位電子印信技術，「完成無紙化最後一哩路」，縮短文書處理時間，達到數位化、資訊安全的目標，協助企業優化作業流程。