鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至11.77元，預估目標價為405元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 20:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.66元上修至11.77元，其中最高估值13.14元，最低估值10.59元，預估目標價為405元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.14(13.14)
|16.01
|16.97
|最低值
|10.59(10.59)
|13.02
|15.7
|平均值
|11.86(11.85)
|14.52
|16.3
|中位數
|11.77(11.66)
|14.74
|16.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,538,570
|82,921,240
|87,083,000
|最低值
|62,101,000
|71,573,000
|76,987,290
|平均值
|66,365,130
|76,130,440
|81,687,800
|中位數
|66,231,530
|75,046,500
|81,340,450
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.65
|13.85
|10.67
|9.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
|51,119,408
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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