臺越合作再升級！櫃買中心率團深入臺商大本營 30餘家有意來臺上櫃

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-03 18:36

櫃買中心領軍，資誠聯合會計師事務所、富邦證券及建業律師事務所前進越南進行招商，日前深入越南的臺商大本營同奈省及平陽省舉辦「企業全球化布局新紀元，前進臺灣資本市場研討會」，吸引 30 餘家有意來臺上櫃的臺商與會交流，並實地走訪越南臺商企業，剖析越南臺商來臺上櫃的優勢及契機，提供建議作法。

櫃買中心總經理李愛玲致詞表示，越南臺商因地緣政治產業鏈重組產生機會之同時，又面對更多市場參與者之競爭，多有招募優秀人才、擴增產能、技術升級或永續轉型的需求，如何尋找有效的外部資源以維持自身競爭力，臺灣資本市場將是理想的奧援，透過櫃買市場提供合理的本益比與活絡的市場週轉率，可有效率的募集資金，另可提升企業知名度與公司價值、吸引優秀人才，協助越南臺商掌握機會及因應挑戰。

櫃買中心主板市場已有 821 家企業掛牌，海外第一上櫃公司計有 29 家，其中 11 家之營運地含括東南亞地區，而越南是海外臺商主要聚落國家，當地臺商發展多已有一定規模，具備來臺上櫃潛力，期許不久的將來能陸續看到來自越南的優質臺商成為櫃買家族成員。

掌握回臺上櫃契機 優化臺商體質

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠致詞時表示，臺灣資本市場具備國際競爭優勢，能夠「把產業做好、把企業做大」。企業透過成功上櫃可獲得資金挹注，並提升公司知名度與延攬優秀人才，藉此奠定長期營運的基石，達到企業永續發展的目標。

徐聖忠進一步分析，企業成功上櫃的關鍵為經營者的決定、股東的支持以及找到可靠的合作夥伴，資誠多年來已成功輔導多家企業成功 IPO，未來亦將持續致力於推動多元產業進入資本市場，讓企業透過 IPO 立足臺灣、放眼世界，並接軌國際，厚植臺灣經濟成長動能。

資誠聯合會計師事務所派駐越南代表執業會計師陳以謙指出，根據 PwC Taiwan《2024 臺灣企業領袖調查報告》，對臺灣企業來說，越南的重要性依然位居第五名，且近 5 年投資越南的件數仍持續上升，成長幅度備受矚目，即使疫情衝擊仍無法忽視臺商對越南的積極布局，顯示越南為臺商在東南亞地區重要的貿易及生產據點。

陳以謙分析，未來企業的製造地點會從集中化走向分散化，會更貼近目標市場，隨著供應鏈的調整，伴隨著而來的競爭壓力勢必會更高。越南臺商企業先天已贏在起跑點，具有當地龐大的市場及完整供應鏈利基，未來強化企業競爭力，轉型甚至併購都是企業要面臨的課題，如果能解決技術及人才問題，會讓整個企業脫胎換骨，越南臺商可掌握契機回臺灣上櫃，優化企業體質。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師吳松源分享，根據 PwC Taiwan《2024 臺灣企業領袖調查報告》，有 45% 全球企業領袖及 76% 臺灣企業領袖認為，企業需在十年內轉型，才能維持獲利。企業領袖認知到氣候變遷對企業和社會的長期影響，超過九成的全球 (91%)、臺灣 (92%) 企業領袖均表示企業正進行減碳。他在說明會中，以「企業永續 - 回臺上櫃契機」為題，探討企業如何以經營轉型策略推動淨零轉型，以及早為進入資本市場做準備。

陳以謙指出，東南亞市場競爭日趨激烈，競爭者的技術更新快速，越南將會是全球矚目的潛力市場， 當地臺商需要取得新資金及新技術以達成產業升級，且企業轉型的過程需要優秀人才。上櫃對企業而言，是一個吸引越南及臺灣兩地人才、產業升級及企業轉型的重要轉折點，上櫃所帶來的知名度進而提升聘用人才之優勢，融合兩地人才，加上更加完善獎酬計劃之激勵，及再籌資所帶來之資金等，多管齊下，可支持公司順利招募優秀人才並一舉解決資金問題，達到企業轉型及產業升級之策略目標。