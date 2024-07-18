〈台積電法說〉Q3毛利率預估驚豔外資 長期毛利率53%「以上」

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-18 17:56

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日公布第三季毛利率預估達 53.5 至 55.5%，中位數 54.5%，遠優於外資預期的 50-53%，針對外資提問是否調高長期毛利率預估，董事長魏哲家強調，現在不會更改毛利率目標，長期仍維持 53% 以上，但希望外界多關注在「以上」這兩個字。

綜合多家外資此次對台積電第三季毛利率預估看法，少數預估在 53% 以上，多數都在 53% 以下，更不乏 52%，甚至有 50% 左右的預估，相較於此次台積電的毛利預估，明顯優於市場預期。

魏哲家補充，此次毛利率展望優預期主要是因過去三個月，來自 AI 與高階智慧型手機晶片的需求比預期強，連帶拉抬稼動率，也推升毛利率走高。

展望毛利率後市，魏哲家強調，毛利率由很多因素組成，以價格來看，台積電也希望反映自家價值，強調價格是策略性的，即便同製程，但會因不同客戶、不同應用有不同價格，也希望外界關注在長期毛利率 53% 以上的「以上」兩個字，會持續跟客戶溝通。

美、日新廠明年稀釋毛利率 2-3 個百分點

黃仁昭也補充，毛利率正面的因素包括產能利用率提升、經濟規模效益、成本管控等，但也持續面臨電力成本增加、海外建廠成本較高等挑戰，尤其美國亞利桑那州第一期與日本熊本第一期完工後，預計將稀釋台積電明年毛利率 2-3 個百分點，但重申長期毛利率是 53% 以上。

明年 2 奈米量產達平均毛利率速度較 3 奈米快