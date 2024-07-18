〈台積電法說〉魏哲家：重新定義「晶圓製造2.0」 去年全球市占率28%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-18 17:00

隨著 IDM 外包趨勢越趨明顯，部分 IDM 也開始發展晶圓代工業務，讓晶圓代工與 IDM 間的界線越來越模糊，台積電此次決定重新定義晶圓製造 2.0，一次將所有製造領域的都包含進來，一方面可望掌握更明確的市場趨勢，另一方面也可望提前降低反壟斷的風險。

台積電長期專注晶圓製造領域，以過去數季表現，台積電在全球市佔率多維持在 60%、甚至以上的水準，此次重新定義晶圓製造 2.0 後，台積電在全球產業的市佔率降至 28%。

針對晶圓製造 2.0，台積電的定義中除了晶圓製造外，還包含封裝、測試、光罩製作與其他，以及所有除了記憶體製造之外的整合元件製造商 (IDM)，台積電看好，此一新定義將更好地反映公司不斷擴展的未來市場機會 (addressable market)。