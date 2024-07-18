〈台積電法說〉Q3美元營收中位數估季增9.5% 改寫歷史新高

台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 今 (18) 日召開法說會，並公布第三季展望，財務長黃仁昭表示，受惠市場對 3 奈米、5 奈米需求強勁，第三季美元營收約 224-232 億美元，以中位數推估將季增 9.5%，與市場預期相近。

台積電預估，第三季美元營收 224-232 億美元，季增 7.5%-11%，以中位數推算，季增 9.5%，年增 32%，以美元兌 新台幣 32.5 元計算， 新台幣 營收約 7280-7540 億元，毛利率 53.5-55.5%，營益率 42.5-44.5%，雙率皆較上季增加。

黃仁昭指出，第二季雖部分受智慧型手機季節性因素影響，但受惠客戶對 3 奈米和 5 奈米技術強勁需求，帶動營收成長，進入第三季，預期公司業績將受惠智慧型手機需求增加以及 AI 需求延續，帶動先進製程技術的強勁需求。

針對毛利率，黃仁昭補充，第二季毛利率高於預期，主要受惠產能利用率優於預期，第三季毛利率再持續增加，則受惠整體稼動率提升、成本控制得當等，長期來看毛利率達 53% 以上的目標可達到。