早報稅早領錢！3種人優先領、第一批退稅月底入帳平均16315元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-18 15:26

財政部臺北國稅局昨 (17) 日表示，各地區國稅局將於 113 年 7 月 31 日同步辦理第 1 批退稅作業，全國退稅件數達 342 萬餘件，退稅金額為 558 億餘元，雙雙創下歷年新高，較 111 年度退稅件數增加 9 萬餘件，退稅增加 2 億餘元，平均每戶可退稅金額約 16,315 元。該局指出，符合下列 3 種情形者為本批優先退稅對象。

該局說明，本批次退稅案件包括：

一、採網路申報之退稅案件。

二、符合稅額試算並以線上或電話語音確認之退稅案件。

三、符合稅額試算並於 113 年 5 月 10 日前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認之退稅案件。

國稅局指出，納稅義務人選擇「直撥退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於 113 年 7 月 31 日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶；惟該局本批退稅案件仍有近 1.37% 的民眾未採用直撥（轉帳）退稅方式，國稅局將同日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限 113 年 9 月 30 日前儘速兌領。