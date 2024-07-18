壽險業務員代收現金保費明年喊卡 這7家須調整
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 20:02
金管會日前發布修正「保險業授權代收保險費應注意事項」，明定自 2025 年 1 月 1 日起，壽險業不得授權有權代收保險費之人代收保戶以現金繳納保費。國內 21 家壽險公司中，國泰、新光、南山、三商美邦、宏泰、元大及安聯等 7 家壽險業者目前仍有業務員代收現金保費管道，年底前都要進行調整。
根據現行規定，有權代收保險費的人代收以現金方式繳納保險費者，單張保單當期保險費以 5 萬元為上限。保險局主秘古坤榮指出，國內 21 家壽險公司，已有 14 家實際上已不再授權業務員可代收現金保費，僅有 7 家維持開放代收。
古坤榮透露，7 家仍授權業務員可代收現金保費的壽險公司，分別為國泰人壽、新光人壽、南山人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽、元大人壽及安聯人壽。
古坤榮進一步說明，7 家壽險公司除了開放業務員代收現金保費管道外，同時提供多元管道繳納保費，包括授權金融機構帳戶自動轉帳、信用卡自動扣款、臨櫃繳納等，明年起，若保戶仍有代收需求，保險公司亦可派內勤人員前往收取費用。
金管會為防堵壽險業務員不當利用保戶的信任進而挪用保費，因此決議明年起不再開放壽險業務員代收現金保費，以保障保戶權益，不過，產險業業務員不受影響，代收現金保費仍以 5 萬元為限。
古坤榮指出，從實務上來看，採取業務員代收現金保費的件數已逐年下降，占投保件數僅千分之一甚至萬分之一。他說，當中有一家壽險公司 2021 年透過業務員代收現金保費件數超過 4000 件，2022 年降至 1000 多件，2023 年進一步下滑至 600 多件。
觀察去 (2023) 年底，7 家壽險公司所屬業務員代收現金保費之件數占全部應繳保費件數的比率，落在 千分之三至千分之一者共有 3 家，千分之一以下者有 4 家，顯見此代收服務在個別壽險公司使用率都不高。
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