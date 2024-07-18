壽險業務員代收現金保費明年喊卡 這7家須調整

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 20:02

金管會日前發布修正「保險業授權代收保險費應注意事項」，明定自 2025 年 1 月 1 日起，壽險業不得授權有權代收保險費之人代收保戶以現金繳納保費。國內 21 家壽險公司中，國泰、新光、南山、三商美邦、宏泰、元大及安聯等 7 家壽險業者目前仍有業務員代收現金保費管道，年底前都要進行調整。

根據現行規定，有權代收保險費的人代收以現金方式繳納保險費者，單張保單當期保險費以 5 萬元為上限。保險局主秘古坤榮指出，國內 21 家壽險公司，已有 14 家實際上已不再授權業務員可代收現金保費，僅有 7 家維持開放代收。

古坤榮透露，7 家仍授權業務員可代收現金保費的壽險公司，分別為國泰人壽、新光人壽、南山人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽、元大人壽及安聯人壽。

古坤榮進一步說明，7 家壽險公司除了開放業務員代收現金保費管道外，同時提供多元管道繳納保費，包括授權金融機構帳戶自動轉帳、信用卡自動扣款、臨櫃繳納等，明年起，若保戶仍有代收需求，保險公司亦可派內勤人員前往收取費用。

金管會為防堵壽險業務員不當利用保戶的信任進而挪用保費，因此決議明年起不再開放壽險業務員代收現金保費，以保障保戶權益，不過，產險業業務員不受影響，代收現金保費仍以 5 萬元為限。

古坤榮指出，從實務上來看，採取業務員代收現金保費的件數已逐年下降，占投保件數僅千分之一甚至萬分之一。他說，當中有一家壽險公司 2021 年透過業務員代收現金保費件數超過 4000 件，2022 年降至 1000 多件，2023 年進一步下滑至 600 多件。