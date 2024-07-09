宏碁6月營收281億月增逾3成 創24個月新高

電腦品牌廠宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 281.93 億元，年月雙增，其中月增超過 3 成，創下 24 個月以來新高。此外，宏碁多重事業引擎持續發酵，6 月非電腦及顯示器相關事業營收占比接近 3 成。