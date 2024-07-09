宏碁6月營收281億月增逾3成 創24個月新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-09 17:18
電腦品牌廠宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 281.93 億元，年月雙增，其中月增超過 3 成，創下 24 個月以來新高。此外，宏碁多重事業引擎持續發酵，6 月非電腦及顯示器相關事業營收占比接近 3 成。
宏碁 6 月營收 281.93 億元，月增 33.4%，年增 7.1%。第二季營收 671.73 億元，季增 22%，年增 15.4%。累計今年上半年營收 1260.02 億元，年增 16.9%。其中，個人電腦及顯示器產品第二季營收年增 16.9%，累計今年上半年營收年增 15.8%。
宏碁積極拓展多重事業，6 月非電腦及顯示器相關事業營收占比達 27.6%，接近 3 成，累計今年上半年非電腦及顯示器相關事業營收占比達 28.6%。
宏碁進一步點出營運亮點，專供 AI 伺服器的安圖斯科技第二季營收年增 1.63 倍，累計今年上半年營收年增年增 1.06 倍；宏碁智新第二季營收年增 32.8%，累計今年上半年營收年增 22.5%；宏碁智通第二季營收年增 8.8%，累計今年上半年營收年增 22.4%。
另外，宏碁昨 (8) 日在百代宏碁大樓舉辦揭牌儀式，並宣布旗下 3 家子公司包含安碁資訊、展碁國際以及宏碁資訊購入商用不動產，預計今年底入駐南港辦公大樓。
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