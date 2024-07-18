〈台股盤後〉台積電雖站回千元大關 大盤仍跌371點失守月線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 14:10

台北股市今 (18) 日走勢弱勢，台積電 (2330-TW) 股價下跌 25 元或 2.43%，以 1005 元作收，緊守千元價位，也讓台股尾盤趺幅縮小，終場大盤收在 23398.47 點，較昨日下跌 371.35 點或 1.56%，成交值爲 5793.37 億元，市場專家指出，台股漲多之後今天呈現弱勢整理，同時，必須小心 AI 及散熱族群可能的續跌。

7 月 18 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.603 元、升值 1.3 分，成交金額爲 6.09 億美元。

台股集中市場早盤以 23373.01 點開出，最低 23148.74 點，最高爲 23450.91 點，收盤報 23398.47 點，較昨日下跌 371.35 點或 1.56%，成交值爲 5793.37 億元。類股中營建續漲 0.79%，占大盤成交比重 2.83%，電子股下跌 2.31%，占大盤比重 65.99%，金融股上漲 0.1%，占大盤成交比重 4.49%。

遭遇美國前總統川普的相對不利談話及艾斯摩爾財報表現不佳影響之下，台積電開盤遭摜破千元大關以下跌 4% 的 988 元開出，最低 986 元，最高 1005 元，並以 1005 元作收，成交量 8.18 萬張，個股成交值 815 億元，由於台積電在尾盤的發力，也使今天台股盤中由趺點近 600 點，跌幅縮小並收在下跌 371.35 點或 1.56%。

資深證券分析師黃漢成指出，台股先前以台積電的表現爲中心，相對帶動的包括設備及封測試等類股，在台積電下趺後，市場資金由半導體類股撤出向外分散。但由今天的整理格局來看，必須小心 AI 及散熱族群可能的續跌。台股可能再跌 700 點，使回檔修正達 2000 點，目前看大盤支撐在 22500 點。