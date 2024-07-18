〈台股盤後〉台積電雖站回千元大關 大盤仍跌371點失守月線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 14:10
台北股市今 (18) 日走勢弱勢，台積電 (2330-TW) 股價下跌 25 元或 2.43%，以 1005 元作收，緊守千元價位，也讓台股尾盤趺幅縮小，終場大盤收在 23398.47 點，較昨日下跌 371.35 點或 1.56%，成交值爲 5793.37 億元，市場專家指出，台股漲多之後今天呈現弱勢整理，同時，必須小心 AI 及散熱族群可能的續跌。
7 月 18 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.603 元、升值 1.3 分，成交金額爲 6.09 億美元。
台股集中市場早盤以 23373.01 點開出，最低 23148.74 點，最高爲 23450.91 點，收盤報 23398.47 點，較昨日下跌 371.35 點或 1.56%，成交值爲 5793.37 億元。類股中營建續漲 0.79%，占大盤成交比重 2.83%，電子股下跌 2.31%，占大盤比重 65.99%，金融股上漲 0.1%，占大盤成交比重 4.49%。
遭遇美國前總統川普的相對不利談話及艾斯摩爾財報表現不佳影響之下，台積電開盤遭摜破千元大關以下跌 4% 的 988 元開出，最低 986 元，最高 1005 元，並以 1005 元作收，成交量 8.18 萬張，個股成交值 815 億元，由於台積電在尾盤的發力，也使今天台股盤中由趺點近 600 點，跌幅縮小並收在下跌 371.35 點或 1.56%。
資深證券分析師黃漢成指出，台股先前以台積電的表現爲中心，相對帶動的包括設備及封測試等類股，在台積電下趺後，市場資金由半導體類股撤出向外分散。但由今天的整理格局來看，必須小心 AI 及散熱族群可能的續跌。台股可能再跌 700 點，使回檔修正達 2000 點，目前看大盤支撐在 22500 點。
在此一趨勢下，先前股價一再破底的台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 及台化 (1326-TW) 、台塑化 (6505-TW) 股價反而逆勢走強。
ABF 概念股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 昨日噴漲，但今天全數拉回，AI 概念股廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 收盤同步下跌。
航運族群的長榮 (2603-TW) 及萬海 (2615-TW) 收盤上漲，但陽明 (2609-TW) 收盤下跌 0.1 元。
證券分析師簡伯儀指出，台北股市受到美股大跌，台積電重挫影響，指數出現跳空重挫，收盤指數跌破月均線支撐，也是大盤從 6 月以來，指數首度跌破月線支撐，由於大盤是用跳空跌破，加上 5 日、10 日均線出現交叉下彎，短線走勢出現走弱，同時，在指數回檔之際，日線的 KD 指標也出現轉弱，整體盤勢出現整理，由於近期國際股市出現動盪，企業財報第三季展望不如預期，台股短線面臨漲多回檔修正，預期月線未站穩前，台股指數將持續維持整理。
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