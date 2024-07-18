台股急殺免驚 金管會信心喊話：上市櫃基本面穩健
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 18:18
台股今 (18) 日一度急殺逾 600 點，引發恐慌性賣壓，加權指數終場收在 23398.47 點，下跌 371.35 點，跌幅 1.56%，成交量 5793.36 億元，外資賣超為 538 億元。金管會對外信心喊話，強調上市櫃基本面穩健，會密切注意國際金融情勢變化，採行相應措施。
今年截至 7/17 止，台股集中市場日均成交量約 4384.41 億元，相較去年同期增加 69.85%。
至於擔保維持率方面，截至 7/17 止，信用交易之整戶擔保維持率為 178.5%。整個 7 月大多維持在 177-180 多左右。
台股基本面穩健，今年截至 6 月底本益比約 24.4 倍，現金殖利率達 2.34% (加計股票股利為 2.44%)，國內上市櫃公司截至今年 6 月底累計營收約 20.03 兆元，較去年同期增加 10.23%，為歷年同期次高。
國際股市方面，美股前一交易日 (7/17) 除道瓊指數小漲外，其餘均下跌，其中費半重摔 6.81% 最大。亞股今天跌多漲少，同時段日本下跌 2.09%，韓國下跌 1.42%，新加坡下跌 0.61%，上海上漲 0.27%，香港上漲 0.45%。
觀察今年以來主要股市走勢，截至 7/17 止，台股漲幅 32.56%，相較日本漲幅 22.81%、新加坡漲幅 7.69%、韓國漲幅 7.08%、香港漲幅 4.06%、上海跌幅 0.41%、深圳跌幅 7.24%、美國道瓊漲幅 9.31%，台股表現優於國際主要股市。
證期局副局長高晶萍重申，主管機關會密切注意國際金融變化，目前上市櫃基本面穩健發展，也會持續關注國內外經濟情勢，適時採行相應措施。
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