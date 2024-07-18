台股急殺免驚 金管會信心喊話：上市櫃基本面穩健

至於擔保維持率方面，截至 7/17 止，信用交易之整戶擔保維持率為 178.5%。整個 7 月大多維持在 177-180 多左右。

國際股市方面，美股前一交易日 (7/17) 除道瓊指數小漲外，其餘均下跌，其中費半重摔 6.81% 最大。亞股今天跌多漲少，同時段日本下跌 2.09%，韓國下跌 1.42%，新加坡下跌 0.61%，上海上漲 0.27%，香港上漲 0.45%。