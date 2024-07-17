〈台股開盤〉川普對美國保衛台灣質疑 跳空下跌170點失守10日線
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-17 09:37
美股周二收漲，道瓊大漲 742 點再創歷史新高，但美國前總統川普受訪時對美國保衛台灣抱有質疑，台積電 ADR 盤後下挫，拖累今 (17) 日台股跳空開低下跌 170 點，以 23827 點開出，失守 10 日線，台積電則跌逾 2%。
綜合外電報導，川普前總統川普接受彭博商業周刊專訪時指出，跨越太平洋去防衛一個島嶼，有實質困難，且台灣應該要因為美國保護而付費，尤其是台灣掌握所有的晶片生意。
消息一出後，台積電 ADR 盤後下挫，也拖累台積電今日開低，以 1035 元開出，下跌 20 元，早盤最低來到 1030 元，挫逾 2%。其他電子權值來看，聯發科、廣達、台達電、日月光投控等走跌，鴻海逆勢漲逾 1%、聯電也有撐。
高價電子股來看，大立光、世芯 - KY、健測等均跌逾 1%，緯穎、嘉澤、創意、旭隼等平盤上下震盪，不過，祥碩、川湖則逆勢漲逾 2%。
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