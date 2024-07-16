〈台股盤後〉台積電法說及期貨將結算 甩尾收漲117點 抵近2萬4

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 14:15

台北股市今 (16) 日在台指期明天結算及台積電 (2330-TW) 周四季度法說等兩大變數之下，大盤 2 萬 4000 點在盤中得而復失，全場成交量能不出，終場大盤收盤指數報 23997.25 點，上漲 117.89 點，全場市場成交值爲 4670.5 億元，市場專家則指出，台股高檔震盪及輪動格局目前不會改變，短期月線及 10 日線仍爲重要支撐。

新台幣兌美元匯價 7 月 16 日中午暫收 32.611 元、貶值 3.9 分，成交金額 6 億美元。

7 月 16 日台積電的表現仍是市場關注的重心，台積電早盤以 1040 元開出，最低 1035 元，盤中最高 1070 元，收盤價報 1055 元，上漲 15 元或 1.44%，全場個成交量逾 3.2 萬張略較昨日萎縮、成交值並達到 337 億元，占集中市場成交值 4670.5 億元的 7.22%。

台積電今天的收盤前急拉，也讓大盤漲點達 100 點之上 。大盤收盤上漲 117.89 點。

台股 7 月 16 日早盤開在 23880.33 點， 最高達 24174.18 點，最低爲 23861.77 點，終場大盤收盤指數報 23997.25 點，上漲 117.89 點，全場市場成交值爲 4670.5 億元。其中營建類股指數上漲 1.73% 表現最為出色，占大盤成交比重 3.66%。其中，海悅 (2348-TW) 鎖漲停 309.5 元創新高，愛山林 (2540-TW) 收漲 3.04%。

電子類股 7 月 16 日收盤上漲 0.8%，占大盤 63.52%，金融下趺 0.07%，占大盤成交重 4.3%。

資深證券分析師黃漢成指出，台股以台積電的表現爲中心，相對帶動的包括設備、CPO、AI 及測試等類股，在台積電漲勢減緩後，相關的供應鏈及設備廠也有因此造成資金流出，並進入其他的類股。

收盤台股 ABF 概念股欣興 (3037-TW) 收盤收在 198 元、漲幅 3.66%，景碩 (3189-TW) 走勢偏弱收平盤、南電 (8046-TW) 收漲 1.5 元或 0.82%，收盤報 183.5 元。