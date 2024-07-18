陸免簽政策狂吸外國遊客！路透：兩大障礙仍待消除

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-18 14:44

隨著免簽政策實施與規模擴大，越來越多外國旅客前往中國旅遊，目前 19 個省市自治區共有 41 個口岸對外開放，向 54 個國家實施 72 小時或 144 小時過境免簽政策，但在敞開大門吸引外國遊客的同時，支付和語言等障礙仍待消除。

《路透社》報導，義大利人 Guilherme Carvalho 本月首次赴中國旅遊，促成他這趟旅行的一個主因是中國在疫後對部分遊客實施入境免簽政策。此前，所有外國遊客都必須通過繁瑣的程序申請中國簽證，現在則有十幾國遊客可直接搭機進入中國，並停留最長 15 天。

隨著中國政府為重振經濟和刺激疲軟的消費而努力促進入境旅遊，成千上萬的外國遊客在簽證政策和更方便接入數位支付服務的鼓舞下湧入中國。

根據中國最大旅遊網站攜程的數據，截至 6 月 24 日，來自法國、德國、義大利、馬來西亞和泰國等多個免簽國家的預訂量年增 150%，7 月和 8 月預訂量也將有所成長。

攜程執行長孫潔表示，很高興看到這一趨勢。很多人在來中國以前對中國有些誤解，但來之後，他們覺得像上海這樣的城市非常安全、非常乾淨。

自去年 12 月以來，中國已允許法國、德國、義大利、西班牙、澳洲、紐西蘭和波蘭等國遊客免簽入境。泰國、新加坡和馬來西亞等東南亞國家也與中國達成免簽協定。

Intrepid Travel 負責澳洲和紐西蘭市場的銷售與營銷總經理 Yvette Thompson 指出，中國宣佈對澳紐遊客免簽政策的當周，旅遊團的銷售額比前一周猛增 133%。

中國在 2020 年初為應對新冠病毒大流行而關閉邊境，並一直持續到去年初，但即便有免簽政策推動，目前入境中國遊客人數也比疫情爆發前少很多。

2019 年，中國共接待海外訪客 4910 萬人次，其中超過三分之一是遊客，當年旅遊外匯收入達 1313 億美元，但今年上半年入境中國的外國公民人數僅 1460 萬人，其中 850 萬人免簽入境，佔總數的一半多一點。

此外，另一個可能讓外國遊客卻步的障礙是中國龐大的數位基礎設施。從交通出遊到訂餐廳，再到旅遊景點門票，均透過與微信和支付寶等本地支付應用相關聯的 QRCode 完成支付，這使得外國銀行卡持有者的日常交易變得困難重重。