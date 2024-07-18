李嘉誠也悄悄加碼！中國資金大量湧入 香港銀行紛提高開戶門檻

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 09:39

香港首富李嘉誠家族本月初宣布將在香港設立家族辦公室，成為首個在港成立家辦的香港四大豪門家族之一，這對香港無疑是個重要信號。此前李嘉誠一度加大對英國市場的投資，鼎盛時期曾買下半個英國，近年則再次悄悄加碼香港。

去年底，香港管理的資產站穩 31 兆港幣，其中有三分之二的資產來自香港以外的投資者。香港在去年凈流入資金接近 3900 億人民幣，較 2022 年增逾 3.4 倍。

此外，香港涉及的跨境理財通 2.0 匯劃金額也增加約 440 億人民幣，較今年新增的合格境內機構投資者 (QDII) 外匯額度 22.7 億美元高出差不多 2 倍。

這些數據都顯示全球資金再次湧向香港，特別是中國資金更是瘋狂地湧向香港。

另據《彭博資訊》彙編的數據，滙豐銀行 (00005-HK) 今年首季吸引超過 13 萬新增銀行客戶，約六成非香港居民，很大一部分來自中國。中國銀行 (03988-HK) 的香港分行去年也新增 20 萬跨境客戶，恒生銀行 (00011-HK) 去年非香港居民新開戶更暴增 342%。渣打銀行 (02888-HK) 今年首季財富管理業務營收成長 21%，管理資金規模年增 1 倍。

但與之相應的則是香港銀行開戶門檻不斷提高，在中國銀行香港分行開戶，必須附加購買一年的保險產品，或連續購買兩個月以上、超過 20 萬人民幣的理財產品。