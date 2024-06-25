看貶日元到170？ 160是日銀干預價位 專家：現在就是日元換匯最甜價

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 22:02

今（25）日亞洲匯市日元兌美元匯率一度貶至 159.71 ，之後在日本政府口頭干預下，持續守住 160 大關，日元兌新台幣匯率則較昨日拉回，守在 0.207。外匯人士皆建議，日元 160-161 的價位太甜了，有需求的民眾可以在本週起分批換匯，短期內不太可能出現日本交易員預估的 170 價位。

台灣銀行現金匯率今 (25) 日賣出價，一早以 0.2068 開出，盤中一度跌到 0.2067，最終台北時間下午四點收盤，拉回以 0.207 作收，今年以來，日元兌美元已重貶逾 13%。

日元屢創新低，幾次到 160 關卡看回不回，是否可能再探底創新低? 野村投信認為，日元此前兌換美元一度貶破 160 價位，已碰觸到日本央行 (BOJ) 底限，因此以口頭示警並出手干預匯市。有鑒於此，未來日圓再度大幅貶值空間已有限。由於匯市波動度極大，通常不去預測極短期匯率價位。但日元若兌換美元再度貶破 160 價位，日銀干預匯市機率便會大增。

《彭博》報導指出，三井住友 DS 資產管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management）和瑞穗銀行（Mizuho Bank）交易員預期日圓兌美元匯率這波可能會貶破 170 關卡。對此，外匯專家李其展則指出，美國與日本間的利差變化，日本的物價通膨問題等， 都是日本央行必須考慮的重要因素。應不至於到 165 或 170，就算是短暫掉到 161 ，日本央行應該就會適時介入拉回，不太可能放手任它續貶。他建議想出國旅遊的民眾別再等待 170 才換，真的是「甜甜價」了。

關於日央行動向，6 月日銀貨幣政策會議宣布維持當前的利率不變，但預告將縮減長期國債收購額，具體的減額計畫將待 7 月會議再行決定，會後總裁植田和男發表談話更是提及縮減債券購買規模和升息是兩件不同的事情，日銀有可能在下次 (7 月) 政策會議上升息。

野村日本策略價值投資團隊預估，日銀 2024 年下半年將再升息 1 碼。日銀若進一步升息，投資人不免會擔心日圓恐面臨升值壓力、而日股將出現震盪回檔，不過投資團隊則認為再次升息對市場影響相對有限。因為即便再度升息，日本利率仍與美國、歐洲利率水準存在極大差距，因此日元並無法維持長期大幅升值走勢。基於上述邏輯，日元匯價並不存在持續大幅升值動能，只要日元匯價趨於穩定，對於日本股市短線干擾消失，日股仍會恢復向上走勢不變。