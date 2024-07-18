奪全球最大儲能項目！陽光能源擠下隆基綠能 成中國太陽能產業市值王

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-18 10:21

全球太陽能產業持續面臨嚴重產能過剩之際，中國陽光電源 (300274-CN)股價今年截至周三 (17 日) 為止上漲 13.28%，市值衝破 1400 億人民幣，超過隆基綠能(601012-CN) 成為太陽能產業的新霸主，主要受益於多元化產品佈局，在中國太陽能產業擴張過快，供需結構失衡的背景下穩住自身業績。

《環球老虎財經》報導，陽光電源周二 (16 日) 宣佈與沙烏地阿拉伯 ALGIHAZ 成功簽約全球最大儲能專案，容量為 7.8GWh，這一專案大幅刷新 2021 年華為數位能源在沙國完成簽約的全球最大離網儲能專案容量記錄。專案將在 2024 年開始交付，2025 年全容量併網運行，將有效提高沙國電網穩定性和可靠性，預計併網後可實現逾 15 年壽命周期的營運。

在上述消息激勵下，陽光電源周二收高近一成至每股人民幣 70.33 元，總市值 1458 億，今日開盤則下跌逾 1.5%，失守 70 元大關。

陽光電源收入主要由變流器、新能源投資開發、儲能系統三大板塊構成，其中儲能業務去年發貨 10.5GWh，年增率 36%，發貨量連 9 年位居中國企業第一。此次與沙國簽約，直接鎖定的發貨量達到 2023 年儲能發貨的 70% 以上。去年陽光電源變流器及儲能系統毛利率分別高達 37.93%、37.47%。

除新增裝機量持續擴大及業務多元化佈局加深外，原物料價格走跌也幫助陽光電源獲利持續成長。在該公司三大業務板塊中，新能源開發投資收入成長動力最為強勁，去年新能源開發投資業務的收入達 247.34 億人民幣，年增率 113.15%。該業務主要投資建設新能源電站，實現新能源發電。

由於近兩年太陽能產業鏈產能嚴重過剩，矽料、矽片、電池與零件價格均在暴跌，原物料採購成本也在下降，無疑為陽光電源帶來更多利潤空間。該公司電站投資開發毛利率由 2021 年的 11.91% 上升至 2023 年的 16.36%。

除了加速多元化佈局，陽光電源還在大手筆回購股票。該公司上周五 (12 日) 表示，打算在 12 個月內用自有資金以集中競價交易方式回購 A 股股份，回購規模 5 億至 10 億人民幣，用於後期員工持股或股權激勵計畫。

同日，陽光電源也完成上一輪庫藏股計畫，從去年 9 月到今年 7 月 14 日累計回購股份 1151.23 萬股，規模達人民幣 9.97 億元。

事實上，除陽光電源外，不少中國太陽能產業巨頭也選擇實施庫藏股來穩定股價。自去年第三季開始，天合光能、通威股份、TCL 中環、晶澳科技等光伏企業便紛紛大手筆增持、回購自家股份。