IMF下修日本今年GDP成長預測 樂觀消費前景

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:06

國際貨幣基金組織 (IMF)16 日發布報告，下修日本今年 GDP 成長預測至 0.7%，較 4 月預估值下調 0.2 個百分點，仍看好消費前景，維持 2025 年經濟增長 1% 的展望。

IMF 發布最新《世界經濟展望》報告，稱受到部分汽車車製造商因認證詐欺問題而停產、以及私人投資放緩的影響，下修日本今年經濟成長至 0.7%，2025 年的展望維持 1.0% 不變。

IMF 也樂觀日本消費前景，因為企業在今年「春鬥」讓員工大幅加薪，有助提高家庭收入，可望帶動下半年私人消費好轉。

市場認為，近期日本消費疲軟，可能阻礙日本央行提早升息。

對此 IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 表示，日本央行面臨的最大挑戰不是維持日元匯率，而是穩定物價，並將通膨控制在目標範圍內。

日銀行長上田一夫 (Kazuo Ueda) 也樂觀日本消費前景，表示一旦薪資上調幅度擴大，並提振家庭購買力，消費前景就會一掃陰霾。

路透社引述消息人士報導，日本央行可能會在 7 月下調今年的經濟成長預測，但預計未來幾年通膨將保持在 2% 目標附近，從而保持本月升息的可能性。