南山人壽MDRT人數名列全球第11 創歷年最佳成績

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-17 11:44

2024 年最新出爐的「百萬圓桌協會」(Million Dollar Round Table, MDRT) 全球 100 強企業榜單，南山人壽名列全球第 11，共計有 1523 位優秀的業務順利躋身 MDRT 殿堂；其中，高產能業務員的超級會員 COT 人數達 101 位，在全球排名第 21 名。

南山人壽表示，自 2020 年起即積極引領業務菁英接軌國際，規劃一系列 MDRT 專屬的學習獎助與榮譽制服，激勵業務員銷售達標、成為 MDRT 合格會員。透過各項激勵並投入培訓資源，南山人壽締造連續四年 MDRT 會員數破千人的優異紀錄，今年更擠進全球 MDRT 百大企業榜單的前 11 強，創下歷年最佳排名。

MDRT 被譽為壽險界的奧斯卡獎，每年年會是全球各地壽險菁英齊聚一堂的年度盛事，在為期數天的會議中，來自世界各國的會員透過經驗分享，促進彼此成長。2024 年的 MDRT 國際年會 (MDRT Annual Meeting) 日前於加拿大溫哥華順利落幕，今年共計有 278 位南山人壽業務菁英參與此盛會。

南山人壽群真通訊處處經理張雲翔認為，一直以來，南山對於業務員專業能力的要求就很高，而 MDRT 是一個能夠展現自身銷售成績、展現個人品牌的舞台。他自己也以身作則，連續兩年帶領團隊親自參與 MDRT 年會，傳承南山共榮共好的文化。