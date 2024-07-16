外資賣超台股56億元連三賣 但對這5檔買超都逾萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 18:34

台股 2 萬 4000 點今 (16) 日在盤中得而復失，全場成交量能不出，收盤指數報 23997.25 點，上漲 117.89 點，全場市場成交值爲 4670.5 億元，三大法人合計賣超 77.89 億元。

7 月 16 日外資續賣超 56.28 億元，連續第 3 個交易日賣超；自營商賣超 98.89 億元，呈現連 8 賣；投信買超 77.27 億元；三大法人合計賣超 77.89 億元。在期貨市場，外資今天交易口數淨額爲空單 932 口，未平倉口數淨額爲 37134 口。

集中市場 7 月 16 日外資買超較多的個股爲，緯創、長榮航、群益證、潤泰新、國泰金、元大金、欣興、開發金、聯上發、聯電；集中市場 7 月 16 日外資賣超較多的個股爲， 玉山金、群創、遠東新、華南金、鴻海、中信金、台新金、亞泥、英業達、中興電。

集中市場 7 月 16 日投信買超較多的個股爲，台新金、華南金、玉山金、遠東新、富邦金、上海商銀、兆豐金、中信金、大聯大、亞泥。集中市場 7 月 16 日投信賣超較多的個股爲，群益證、元大金、中鋼、長榮航、臺企銀、東元、聯電、南亞、京城銀、 遠傳。