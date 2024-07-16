外資賣超台股56億元連三賣 但對這5檔買超都逾萬張
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 18:34
台股 2 萬 4000 點今 (16) 日在盤中得而復失，全場成交量能不出，收盤指數報 23997.25 點，上漲 117.89 點，全場市場成交值爲 4670.5 億元，三大法人合計賣超 77.89 億元。
今天集中市場外資對緯創 (3231-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益證 (6005-TW)、潤泰新 (9945)、國泰金 (2882-TW) 的買超張數都超過 1 萬張。
7 月 16 日外資續賣超 56.28 億元，連續第 3 個交易日賣超；自營商賣超 98.89 億元，呈現連 8 賣；投信買超 77.27 億元；三大法人合計賣超 77.89 億元。在期貨市場，外資今天交易口數淨額爲空單 932 口，未平倉口數淨額爲 37134 口。
集中市場 7 月 16 日外資買超較多的個股爲，緯創、長榮航、群益證、潤泰新、國泰金、元大金、欣興、開發金、聯上發、聯電；集中市場 7 月 16 日外資賣超較多的個股爲， 玉山金、群創、遠東新、華南金、鴻海、中信金、台新金、亞泥、英業達、中興電。
集中市場 7 月 16 日投信買超較多的個股爲，台新金、華南金、玉山金、遠東新、富邦金、上海商銀、兆豐金、中信金、大聯大、亞泥。集中市場 7 月 16 日投信賣超較多的個股爲，群益證、元大金、中鋼、長榮航、臺企銀、東元、聯電、南亞、京城銀、 遠傳。
集中市場 7 月 16 日自營商買超較多的個股爲，緯創、正文、玉山金、永豐金、元大金、聯電、仁寶、中信金、台肥、TPK-KY；集中市場 7 月 16 日自營商賣超較多的個股爲，新光金、開發金、京元電、長榮航、瑞軒、長榮鋼、群創、英業達、國泰金、陽明。
資深證券分析師黃漢成指出，台股以台積電 (2330-TW) 的表現爲中心，相對帶動的包括設備、CPO、AI 及測試等類股，在台積電漲勢減緩後，相關的供應鏈及設備廠也有因此造成資金流出，並進入其他的類股。台股高檔震盪及輪動格局目前不會改變，短期月線及 10 日線仍爲重要支撐，但可能遭到摜破。
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