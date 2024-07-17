不是輝達 史上最大泡沫半導體股是這家 本益比600！

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 13:33

有分析指出，輝達 (NVDA-US) 的動態本益比 (P/E) 僅約 60 倍，考慮到其在 GPU 產品和市場地位的優勢，此估值尚稱合理，且其財務表現相當出色，毛利率達 90%，淨利率 50%，年淨利潤數百億美元，與微軟 (MSFT-US) 水準相當，就算輝達股價確實不便宜，但也難以稱其估值為泡沫。

然而，另一家半導體公司的估值卻遠遠高於輝達。該公司動態本益比高達 600 倍，市值在短短一年內暴漲 4 倍至 2000 億美元，而其年營收僅 30 億美元，淨利僅 3 億美元。這家公司便是 ARM (ARM-US)。

ARM 概覽

ARM 的商業模式較為獨特，主要透過授權半導體廠商和原始設備製造商使用其架構設計和製造晶片，即銷售 IP 核（指令集 + 微架構），收取授權費和版稅。

雖然沒有直接設計晶片，但 ARM 提供的公版架構，讓晶片開發門檻大大降低，又保留了一定的研發空間，下游晶片設計廠商可自研提升晶片性能上限，加之兼具高性能低功耗的特點。因此眾多的晶片公司都在使用 ARM 的架構，包括蘋果、高通 (QCOM-US)、輝達。

目前，智慧型手機基帶晶片中有 99% 採用 ARM 架構，這一趨勢由蘋果 (AAPL-US) 帶動。隨著蘋果在 PC 晶片上、亞馬遜 (AMZN-US) 在 IDC 伺服器晶片採用 ARM 架構，ARM 開始進軍 PC 和伺服器晶片領域，對英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US) 構成挑戰。

上個月初，微軟在 build 大會上，宣布將推出更多的 windows on ARM 的產品，ARM 達到了有史以來最輝煌的時刻。此外，電力短缺是 AI 時代一大問題，因此以低功耗聞名的 ARM 大有將英特爾、AMD 的 x86 架構擠出市場，一統天下的趨勢。

壟斷？

然而，ARM 能否實現壟斷地位仍存在疑問。

一方面，傳統 PC 晶片大廠英特爾、AMD 正在加速發展 AI PC，雖然 ARM 在功耗方面仍有優勢，但 PC 不像手機，對功耗的要求沒有那麼高標，且在軟體生態上，ARM 還無法和 x86 相比，因為 x86 是從 1980 年代開始累積，而 ARM 是從蘋果 M1 晶片開始，才正式建立 pc 軟體生態。

另一方面，新興的 RISC-V 架構也正快速崛起，雖然累積出貨的晶片數量 (100 億) 仍遠小於 ARM (2500 億)，但增速非常快，儼然是 ARM 前景可期的強勁競爭對手。

RISC-V 是一種基於「精簡指令集計算機」(RISC) 原理的開源晶片架構，最初由加州大學伯克利分校的研究人員於 2010 年開發，2023 年年 8 月由 5 家半導體巨頭在德國慕尼黑合資組成 RISC-V 新創公司 Quintauris GmbH，來推動 RISC-V 在全球的採用，目前成員包括 Google、英特爾、聯發科、輝達、高通、三星等，最初的應用重點將是汽車，但最終將擴展到行動裝置和物聯網。

此外，ARM 的大股東軟銀控股比例高達 88.7%，市場擔憂其可能操縱股價，因為該股上去年 9 月才上市，目前流通盤非常低，僅佔總股本的比例約 12%。。