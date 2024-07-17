全球電動車市續低迷！越南Vinfast推遲在美建廠3年 今年交車目標大砍兩成

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-17 11:04

即便將旗下 VF 8 升級並新增 AI 功能有望刺激買氣，但由於全球電動車市持續低迷，有「越南特斯拉」之稱、由越南首富范日旺控股 99% 的電動車公司 VinFast(VFS-US) 日前決定將其在美國設廠的計畫推遲三年至 2028 年。

根據執行長 Thuy Le 上周日 (14 日) 發出的聲明，VinFast 已採用更為謹慎的展望，仔細調整對短期利空的應對，充分考慮了市場波動性和潛在挑戰的現實情況。VinFast 強大的長期戰略和經過驗證的執行能力，將使其能很好地滿足全球電動車市場不斷變化的需求。

聲明指出，延後設廠的決定將使 Vinfast 能優化資本分配，更有效地管理短期支出，將更多資源集中在支援近期成長目標跟加強現有營運上。

一直努力在海外擴張的 VinFast 還將今年交車目標從 10 萬輛下調至 8 萬輛，但這一數字仍較去年的 3 萬 4855 輛成長 2.3 倍，主要因為經濟上的持續不確定性。今年上半年，VinFast 交付 2 萬 1,747 輛汽車，比去年同期成長 92%。VinFast 將於下月中公佈今年第 2 季財報。

Vinfast 近期在泰國和菲律賓推廣自家品牌，以建立廣泛的客戶服務網路，並在歐洲正式交付汽車以及在中東建立業務，數月前也在印尼市場推出 VF e34 和 VF 5 兩項車款。

范日旺凈資產為 42 億美元，他一直在資助 VinFast 的擴張計畫，推動電動車在北美、歐洲和亞洲的出貨量，但在越南本地民眾並不買單，因為同樣續航力的電動車要比燃油車貴上很多，除非政府介入，否則電動車在越南很難撬動燃油車的地位。