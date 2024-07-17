傳谷歌支持的雲端軟體開發商GitLab考慮出售 盤前應聲漲逾一成

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-17 16:03

不願具名的消息人士透露，任何交易仍需數週才能達成，且尚未確定達成協議。GitLab 和 Datadog 未立即回應《路透社》置評請求。

GitLab 的平台允許開發、營運和安全團隊使用單一工具設計和管理軟體，該公司目前擁有超過 3000 萬註冊用戶，逾半《Fortune》100 強企業都在使用 GitLab 產品。

GitLab 在 2021 年於紐約掛牌上市，該公司股價今年迄今已下跌 19.54%，表現遜於標普 500 應用軟體指數同期的 3% 漲幅，主要因為市場擔心該公司客戶削減開支。

雖然 GitLab 日前公佈的最新一季營收年增 33% 至 1.692 億美元，現金流更首度轉正，但 GitLab 承認，在 2018 年以 75 億美元收購競爭對手 GitHub 後，產品定價便因為跟微軟 (MSFT-US) 競爭而面臨阻力。

谷歌母企業 Alphabet 透過旗下創投部門持有 GitLab 約 22.2% 具表決權的股份。GitLab 執行長兼共同創辦人 Sid Sijbrandij 透過雙重股權結構控制公司 45.51% 具有表決權的股份。

Datadog 市值則為 440 億美元，它提供的軟體可讓技術人員透過雲端進行協作及衡量自身生產力。

報導還指出，隨著 AI 和雲端運算進步促使企業擴大產品範圍，科技業的交易撮合正加速進行，Alphabet 正以 230 億美元左右的收購價格跟網路安全新創公司 Wiz 深入談判。