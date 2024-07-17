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鉅亨速報

盤中速報 - 廣運(6125)股價拉至漲停，漲停價109.0元，成交11,332張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:39

廣運(6125-TW)17日09:39上漲9.8元，股價漲停報109.0元，委買4,000張、委賣2,006,000張，成交11,332張。

主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日上漲0.23%。

廣運(6125-TW)近5日股價下跌5.97%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,165 張
  • 外資買賣超：+1,184 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-19 張
  • 融資增減：-160 張
  • 融券增減：-351 張

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