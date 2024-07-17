盤中速報 - 廣運(6125)股價拉至漲停，漲停價109.0元，成交11,332張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:39
廣運(6125-TW)17日09:39上漲9.8元，股價漲停報109.0元，委買4,000張、委賣2,006,000張，成交11,332張。
主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日上漲0.23%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,165 張
- 外資買賣超：+1,184 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：-160 張
- 融券增減：-351 張
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