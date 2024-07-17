盤中速報 - 廣運(6125)急拉5%報105.0元，成交1,903張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07
廣運(6125-TW)近5分K漲速5%，17日09:07報105.0元，成交1,903張，今日漲幅為5.85％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
廣運(6125-TW)近5日股價下跌5.97%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.23%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,165 張
- 外資買賣超：+1,184 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：-160 張
- 融券增減：-351 張
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