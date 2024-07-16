公股唯一 第一銀行獲2024 TWBA台灣生物多樣性獎 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-16 18:00

第一銀行以淨零排放推手為己任，從自身發起生物多樣性的多角化行動，榮獲「2024 第二屆 TWBA 台灣生物多樣性獎」營利事業組 - 銅級肯定，亦是本年度唯一獲獎的公股銀行，由總務處長吳淑貞代表受獎。

第一銀行深耕綠色金融，自 2011 年起組織專責小組致力於營造都市環境綠化與生物多樣性空間，迄今已有 37 處自有行舍取得綠建築標章，並推動建物綠化政策，善用頂樓建置 3 座「零碳綠屋頂」，透過高綠化設計，減少都市熱島效應，提供都市生物跳島棲地，營造生生不息的空間。

針對金融業與氣候風險、環境變遷、生物多樣性等相關 ESG 風險關聯，第一銀行設計「鑑別投融資對象生物多樣性與自然環境重大性問卷」，協助訂定環境相關風險的減緩與調適目標，帶動財務供應鏈上之供應商、利害關係人及客戶對齊國際自然相關財務揭露 (TNFD) 架構規範，透過生物多樣性熱點分析，掌握供應商與投融資對象對環境的依賴和衝擊，檢視產業風險與機會管理，並將成果揭露於 ESG 報告書。

為推動大眾及企業客戶邁向永續轉型，2023 年第一銀行首創打造一站式「ESG 永續應用地圖查詢平台」，結合地理資訊系統 (GIS) 定位、政府資料開放平臺 API 資料，匯聚「綠色生活」、「自然環境」及「氣候變遷」三大主題供大眾無償使用，協助企業了解產業之餘，也能透過災害風險潛勢與環境敏感區資訊，讓 ESG 決策或風險管理更有效率且具科學性。